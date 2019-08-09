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Фото: Андрей Абрамов

Зима близко

40 % многоквартирных домов региона готовы к отопительному сезону.

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Проведенный Госжилинспекцией и домоуправляющей компанией Канавинского района осмотр домов на предмет их готовности к отопительному сезону выявил небольшие нарушения. На одной из крыш обнаружился мусор, оставшийся после ремонта кровли, у одного из домов не был оборудован водосток.

Начальник заречного отдела ГЖИ Евгений Федюкин сообщил, что обнаруженные недостатки в ближайшее время будут устранены.

В Канавинском районе сейчас к отопительному сезону готово больше 50%, - сообщил представитель обслуживающей организации Вячеслав Кокуев.

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