В Челябинской области средний лимит по кредитным картам вырос на 18,5%

Во втором квартале этого года средний размер лимитов по кредитным картам в Челябинской области составил 51,6 тыс. руб. Это на 18,5% больше показателя аналогичного периода 2018 года (средний лимит – 43,5 тыс. руб.), сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). По размеру среднего лимита Челябинская область занимает 13 место среди российских регионов.

В целом по стране во втором квартале средний размер лимитов по «кредиткам» вырос на 12,3%, до 54,5 тыс. руб. При этом по сравнению с предыдущим периодом показатель снизился на 5,7% (в первом квартале года – 57,9 тыс. руб.). Самый большой средний размер лимита отмечен в Москве (93,9 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (72,5 тыс. руб.), Московской области (70,9 тыс.), Ханты-Мансийском АО (69,6 тыс.) и Приморском крае (65 тыс.).

По мнению генерального директора НБКИ Александра Викулина, несмотря на падение по сравнению с началом года, о какой-либо тенденции говорить пока рано. «Возможно, одной из причин более внимательного отношения банков к заемщикам стали мероприятия Банка России по «охлаждению» рынка розничного кредитования. Тем более, что именно в сегменте кредитования с использованием кредитных карт банки наладили наиболее эффективное управление рисками»,–– комментирует господин Викулин.