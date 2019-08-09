Госжилинспекция проверила готовность Канавинского района к пуску тепла

Готовность домов к отопительному проверили домоуправляющая компания Канавинского района и Госжилинспекция. Дома необходимо подготовить до 15 сентября, когда начнутся пробные пуски тепла. В результате рейда были обнаружены лишь небольшие нарушения – такие, как оставшийся на крыше после ремонта мусор и отсутствие водостока.

Начальник заречного отдела ГЖИ Евгений Федюкин сообщил, что недостатки будут устранены в течение нескольких дней.

Представитель обслуживающей организации Вячеслав Кокуев сообщил, что готовность к отопительному сезону в Канавинском районе сейчас составляет более 50%.