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Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Петербурге задержана группа нелегальных банкиров

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти задержана организованная группа из трех человек, которые занимались незаконной банковской деятельностью.

Следствие считает, что задержанные зарегистрировали несколько коммерческих организаций на территории города и области, которые занимались обналичиванием денежных средств юридических лиц. За время осуществления своей деятельности, с марта 2017 по апрель 2019 года, подозреваемые получили доход в не менее 14,9 млн рублей.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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