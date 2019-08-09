Перед матчем «Краснодар» – «Порту» за перепродажу было аннулировано около 300 билетов

В администрации футбольного клуба «Краснодар» предупредили владельцев билетов на матчи «черно-зеленых», что если их заметят за перепродажей купонов, вход на стадион для них ограничен, а карты болельщиков, замеченные в перепродаже билетов, будут аннулированы. Так, перед матчем «Краснодара» с «Порту», который завершился в пользу португальской команды со счетом 1:0, было аннулировано около 300 билетов, которые участвовали в перепродаже.

По информации клуба, не следует покупать билеты на сторонних ресурсах, а не в кассах стадиона или на официальном сайте «Краснодара» с помощью личного кабинета.

Василий Хитрых