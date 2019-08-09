Суд отказался рассматривать иск к экс-директору ЕМУП «Водоканал»

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга возвратил прокуратуре исковое требование о взыскании убытков с экс-руководителя екатеринбургского МУП «Водоканал» Евгения Буженинова. Возврат мотивирован тем, что «дело является неподсудным данному суду». Теперь его переадресуют в Арбитражный суд Свердловской области.

Согласно картотеке суда, дело находится в категории «споры, возникающие из трудовых правоотношений. О возмещении ущерба, причиненного при исполнении служебных обязанностей». Сумма исковых требований составляет 73 млн руб., пишет ЕАН.

По данным прокуратуры, во время работы господина Буженинова в «Водоканале» проходила проверка соблюдения антимонопольного законодательства. По итогам проверки предприятие получило предписание, которое не исполнило, обжаловав его в суде. Однако суд решил, что предписание подлежит исполнению. После того, как «Водоканал» снова не исполнил регионе суда, региональное управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) выписало МУПу штраф.

Евгений Буженинов родился в 1974 году. В МУП «Водоканал» работал с 1996 года. В мае 2018 года назначен руководителем «Водоканала». В мае 2019 года покинул должность по собственному желанию.