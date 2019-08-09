«Продо» завершит перенос производства с мясокомбината на птицефабрику до 2020 года

Перенос производства колбасных изделий АО «Пермский мясокомбинат» на птицефабрику «Пермская» в Сылве будет завершен в 2019 году. Об этом сообщил генеральный директор ГК «Продо» Петр Илюхин на встрече с министром промышленности Пермского края Алексеем Чибисовым. При этом в течение 2020 года площадка мясокомбината продолжит работу — юрлицо не будет ликвидировано, здесь сохранится работа центров продаж и логистики, технического персонала.

В дальнейшем «Продо» может продать эту площадку или сдать ее в аренду, добавил Петр Илюхин.

Напомним, группа «Продо» уведомила краевые власти о намерении закрыть АО «Пермский мясокомбинат». Свое решение инвестор связывает с устаревшим производством, требующим больших инвестиций. Производство решено перенести на принадлежащую группе птицефабрику «Пермская».