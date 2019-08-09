У Chopard появились часы Happy Diamonds c аметистами и розовыми сапфирами

В 2016 году компания Chopard отметила 40-летний юбилей коллекции Happy Diamonds. История ее началась в 1976 году, когда дизайнер Chopard того времени Рональд Куровски, прогуливаясь в горах Шварцвальд, что на юго-западе Германии, был поражен видом водопада — отражая солнечный свет, каждая капелька свободно падающей воды переливалась всеми цветами радуги. Так природа подсказала дизайнеру гениальную идею: для максимального сияния бриллиантам не нужна оправа, они должны парить в свободном полете. Первыми моделями, в которых эта идея превратилась в жизнь, стали мужские часы с ониксом.

Увидев их, Карин Шойфеле (супруга тогдашнего президента Chopard Карла Шойфеле и мать нынешних сопрезидентов Карла-Фридриха и Каролины Шойфеле) воскликнула: «Эти бриллианты выглядят такими счастливыми, потому что они свободны». Так родилось «говорящее» название Happy Diamonds. В том же году компания Chopard удостоилась приза «Золотая роза Баден-Бадена» за создание часов Happy Diamonds.

Сегодня модели Happy Diamonds моментально узнаются по оригинальному циферблату, расположенному между двумя сапфировыми стеклами, внутри которых свободно скользят бриллианты. В нынешнем году легендарная коллекция Chopard пополнилась новой моделью часов Happy Diamonds Joaillerie, дизайн которой вдохновлен цветами. Часы выпущены в корпусе диаметром 37,7 мм из белого золота, внутри которого разместился кварцевый механизм. Перламутровый циферблат украшают плавающие розовые сапфиры и аметисты, а безель усыпан аметистами и розовыми сапфирами грушевидной огранки. В тон драгоценным камням выполнен ремешок, выполненный из деликатной ткани матово-розового оттенка.