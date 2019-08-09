Сергей Пуликовский стал вице-мэром Краснодара

Городская дума Краснодара утвердила в должности заместителя главы города Сергея Пуликовского, сообщила пресс-служба мэрии краевого центра, в сфере ответственности нового вице-мэра – вопросы внутренней политики, взаимодействие с казачеством и военнослужащими, общественностью и правоохранительными органами. Вице-мэр Виталий Косенко, работающий в должности с января 2018 года, получил статус первого заместителя главы Краснодара.

Оба вновь назначенных чиновника – выходцы из Вооруженных сил РФ: Сергей Пуликовский окончил Новосибирское высшее военное общевойсковое командное училище, Виталий Косенко –Краснодарское высшее военное училище им. генерала армии Штеменко. До назначения на должность вице-мэра Краснодара Сергей Пуликовский руководил министерством гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края (назначение на эту должность произошло всего месяц назад). Ранее господин Пуликовский был военным комиссаром края, а до этого – заместителем председателя правительства Пензенской области. Виталий Косенко работает в администрации города с 2009 года, в качестве вице-мэра курирует вопросы внутренней, информационной и кадровой политики.

Анна Перова, Краснодар