Налоговики вновь подали на банкротство «Олимпик парка»

Межрайонная ИФНС №2 по Башкирии направила в арбитражный суд заявление о признании несостоятельным ООО «Олимпик парк». Компания управляет одноименным горнолыжным комплексом в Уфе. Требования к должнику ИФНС оценивает в 2,4 млн руб. Дата рассмотрения заявления пока не определена.

В 2017 году налоговики уже подавали на банкротство «Олимпик парка» за долг в размере около 6 млн руб. В компании вводилась процедура наблюдения, которая была прекращена в начале текущего года, когда долги «Олимпик парка» погасила аффилированная компания «Кундавелл».

ООО «Олимпик парк», по данным Kartoteka.ru, принадлежит на 25% Ильдару Хуснутдинову, на 75% самому себе. В 2017 году чистая прибыль компании составила 99 тыс. руб. при выручке в 4,6 млн руб.

Как налоговики в первый раз банкротили «Олимпик парк», подробнее в материале «В "Олимпик парке" главное — участие».