09 августа, пятница
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Часть средств от продажи украшения Bvlgari пойдет в пользу фонда Save the Children

В 2019 году дом Bvlgari отмечает 10-летие партнерства с благотворительной организацией Save the Children, которому в этом году исполняется полных 100 лет. В честь двойного юбилея римский ювелирный дом создал новый кулон для специальной коллекции Save the Children и поставил смелую цель — за один год довести общую сумму пожертвований на программы защиты детей до $100 млн. Дизайн украшения из стерлингового серебра на этот раз навеян знаковой для марки коллекцией Bvlgari Bvlgari. Узнаваемый диск с двойным логотипом по кромке выполнен из оникса и украшен рубином из Мозамбика, а на оборотной стороне подвески эмблему фонда сопровождает обещание надежды.

Цена кулона составляет €750, из которых €75 перечисляются напрямую фонду Save the Children.

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