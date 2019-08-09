Часть средств от продажи украшения Bvlgari пойдет в пользу фонда Save the Children

В 2019 году дом Bvlgari отмечает 10-летие партнерства с благотворительной организацией Save the Children, которому в этом году исполняется полных 100 лет. В честь двойного юбилея римский ювелирный дом создал новый кулон для специальной коллекции Save the Children и поставил смелую цель — за один год довести общую сумму пожертвований на программы защиты детей до $100 млн. Дизайн украшения из стерлингового серебра на этот раз навеян знаковой для марки коллекцией Bvlgari Bvlgari. Узнаваемый диск с двойным логотипом по кромке выполнен из оникса и украшен рубином из Мозамбика, а на оборотной стороне подвески эмблему фонда сопровождает обещание надежды.

Цена кулона составляет €750, из которых €75 перечисляются напрямую фонду Save the Children.