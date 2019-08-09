В Ростове мужчину подозревают в хищении 3,8 млн рублей у супруги главы строительной фирмы

Сотрудники уголовного розыска в Ростове задержали подозреваемого в мошенничестве (ч. 4 статьи 159 УК РФ), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Оперативники выяснили, что подозреваемый длительное время снимал квартиру у потерпевшей, которая являлась супругой директора строительной компании. Злоумышленник представлялся хозяйке квартиры сотрудником правоохранительных органов. Подозреваемый рассказал женщине, что ее мужа якобы подозревают в преступлении и предложил помощь в прекращении уголовного преследования за вознаграждение. Потерпевшая поверила аферисту и в течение полугода в тайне от супруга передавала злоумышленнику деньги. Женщина отдала подозреваемому все семейные сбережения и взяла два кредита. Таким образом, злоумышленник получил от потерпевшей 3,8 млн руб. Обратиться в правоохранительные органы женщина решила, когда рассказала обо всем супругу и узнала, что он не совершал преступлений и не является фигурантом уголовных дел.

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Дарья Голякова