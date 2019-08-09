Предприятие из Набережных Челнов получило льготный кредит МСП при поддержке Ак Барс Банка

Ак Барс Банк предоставил кредит предприятию «Инжер» по выпуску промышленных конвейеров из г.Набережные Челны на сумму 20 млн рублей по ставке 8,5% годовых. Финансирование предоставлено при обеспечении Корпорации МСП в рамках программы льготного кредитования в виде гарантии. Средства направлены на приобретение материалов, сырья, комплектующих и пр.

Финансовая поддержка предприятия позволит ему успешно завершить действующие проекты, начать новые и обеспечить дальнейшее устойчивое развития бизнеса.

ООО «НПФ Инжер» – одно из ведущих отечественных предприятий по производству конвейеров и конвейерных систем различного назначения. В линейке продукции компании – герметичные трубные скребковые конвейеры для сыпучих материалов, подвесные и напольные электрические монорельсовые системы, напольные пластичные и грузоведущие конвейеры, подвесные толкающие и грузонесущие конвейеры, конвейеры на базе модульной ленты. Конвейерные системы и отдельные конвейеры производства НПФ «Инжер» успешно применяются для перемещения различных грузов на автомобильных заводах, химических производствах, в машиностроении, на перерабатывающих производствах сельского хозяйства и многих других.

В настоящее время компания активно развивает направление по производству оборудования для автоматизированных складов и автоматизированных паркингов.

Успешно реализованы первые проекты в данной области.

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