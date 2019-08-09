Первым вице-мэром Краснодара назначен Виталий Косенко

Виталия Косенко назначили первым заместителем главы кубанской столицы решением депутатов городской Думы Краснодара в пятницу, 9 августа. Он будет отвечать за кадровые вопросы и информационно-аналитическую работу.

На том же заседании еще одним вице-мэром краевого цента был утвержден Сергей Пуликовский. Он будет курировать вопросы внутренней политики, взаимодействия с казачеством и военнослужащими, общественностью и правоохранительными органами. Таким образом, часть направлений, которые ранее входили в зону ответственности Виталия Косенко, теперь переданы господину Пуликовскому. Как отметил глава Краснодара Евгений Первышов, в настоящее время в структуре городской администрации идет перераспределение обязанностей между заместителями.

Виталий Косенко родился в Краснодаре в 1969 году, окончил Краснодарское высшее военное училище, затем — КубГАУ. Имеет степень кандидата психологических наук. 20 лет служил в рядах ВС РФ. С 2009 года трудоустроился в мэрию Краснодара, где стал замначальника управления по взаимодействию с правоохранительными органами, делам казачества и военнослужащих. С января 2018 года работает в должности вице-мэра.

Сергей Пуликовский окончил Новосибирское высшее военное общевойсковое командное училище. Повышал квалификацию в Военной академии им. Фрунзе и Российской академии государственной службы при Президенте РФ. В 2003 году стал военным комиссаром Карасунского округа Краснодара. В 2005 году был избран депутатом городской Думы по Старокубанскому избирательному округу. Возглавлял комитет по связям с общественными организациями, СМИ, вопросам миграционных, межнациональных и религиозных отношений, делам казачества и военнослужащих. С июля 2014 года — заместитель председателя правительства Пензенской области, начальник управления по взаимодействию с органами госвласти и органами местного самоуправления. С августа 2016-го по март 2019 года занимал должность военного комиссара Краснодарского края. В июле 2019 года был назначен министром ГО и ЧС Краснодарского края.

Дмитрий Михеенко