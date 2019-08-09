Начался капремонт моста на дороге Азов-Ейск

Строители приступили к капитальному ремонту моста на дороге регионального значения Азов – Ейск в Азовском районе Ростовскаой области, сообщает управление информационной политики правительства региона. Генеральным подрядчиком выступает ГУП РО «РостовАвтоДор»,а субподрядной организацией является ООО «Альтиус Про».

«Дорожники обеспечили временную организацию дорожного движения в реверсивном режиме, завершили разборку конструкций пролетного строения на левой стороне проезжей части. Также закончены демонтаж подходов к мосту, работы по подъему пролетного строения и замене опорных частей, смонтированы опалубки шкафных стенок и открылков опор», - говорится в сообщении.

Работы на объекте завершены на 45%. Полностью закончить ремонт по контракту подрядчик обязан до конца октября. Работы обойдутся региональному бюджету в 26 млн руб.

Дарья Голякова