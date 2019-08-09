Выставочная столица России

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о проектах, которые представлены в Эрмитаже, Русском музее и Манеже.

Этим летом Санкт-Петербург является безусловной выставочной столицей России. Одно перечисление здешних экспозиционных проектов приводит в священный искусствоведческий трепет.

В Главном штабе Государственного Эрмитажа впервые за 70 лет объединилась коллекция братьев Морозовых. Эту выставку обещают и в Москве, но не уверен, что она будет полностью аутентичной, ведь сотрудники Эрмитажа воссоздали интерьеры музыкального салона особняка Ивана Морозова с панно Мориса Дени.

Русский музей ответил сразу двумя проектами из истории русского искусства начала XX века. Первый рассказывает о выдающемся художественном объединении — «Союзе молодежи». Оно просуществовало всего четыре года, с конца 1909 до начала Первой мировой войны, а в выставках «Союза» принимали участие чуть ли не все заметные художники русского авангарда — от Ларионова с Гончаровой до Малевича с Матюшиным, Филонова и братьев Бурлюков. Выставку называют «первой попыткой предложить обобщающий показ работ “Союза”». Второй проект — монографическая экспозиция Константина Сомова, первая за последние полвека. Сомов — один из самых обсуждаемых и замалчиваемых авторов в истории отечественного искусства. Было время, когда он стал очень популярен на антикварном рынке, и его работы били всяческие рекорды, потом снова спад интереса. Сейчас в Русский музей приехало 150 произведений Сомова, из которых 50 – это живописные работы. В основном из собрания Третьяковки, так что музейное сотрудничество Москвы и Санкт-Петербурга и здесь налицо.

Наконец, петербургский Манеж открыл грандиозную выставку «Предсказания и откровения», в которую вошло больше 70 произведений самой, наверное, известной в арт-мире отечественной группы — AES+F — из восьми проектов разных лет. Выставка открылась при поддержке московской галереи «Триумф», как и все проектыгруппы. Это их самая крупная выставка в Санкт-Петербурге за последние 20 лет. Бытует мнение, что такие большие и затратные проекты в России не нужны: они не приносят ни денег, ни славы. Мне кажется, это все же не так. Приезжайте в Санкт-Петербург, посмотрите сами.