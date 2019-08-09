В Краснодаре возобновили дело о банкротстве в отношении АО «Южстальконструкция»

Арбитражный суд Краснодарского края возобновил производство по делу о банкротстве в отношении Краснодарского акционерного общества «Южстальконструкция» (ЮСК). Судебное заседание по вопросу завершения процедуры конкурсного производства назначено на 31 октября 2019 года.

Как следует из документов суда, краевой арбитраж ввел конкурсное производство в отношении КАО «ЮСК» в августе 2016 года. Конкурсным управляющим бы назначен Олег Баштанарь. В декабре 2018 года суд приостановил производство дела о банкротстве до вынесения определения по заявлениям о привлечении бывшего руководителя общества Антона Чуканова к субсидиарной ответственности. В июле этого года суд не нашел правовых оснований для удовлетворения заявления конкурсного управляющего должника.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», КАО «Южстальконструкция» зарегистрировано в Краснодаре в 1992 году. Основной профиль предприятия - работы по монтажу стальных строительных конструкций, уставный капитал на 2005 год составлял 1,6 млн руб. По данным на конец 2015 года выручка компании составляла 12,6 млн руб., убыток – 3,3 млн руб., кредиторская задолженность – 5,5 млн руб.

Дмитрий Михеенко