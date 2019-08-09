Зарегистрирован первый резидент ТОР «Новоуральск»

Уральский завод капитального ремонта стал первым резидентом территории опережающего развития (ТОР) «Новоуральск», сообщила министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.

Запуск предприятия запланирован на следующей неделе. Оно будет заниматься обслуживанием заводов, в том числе, ремонту промышленного оборудования и станков. Объем инвестиций в течение трех лет составит 24,3 млн руб., в ходе реализации проекта создадут 68 новых рабочих мест, сообщили в департаменте информполитики региона.

По словам финансового директора завода Николая Пиляева, завод будет работать с пониженными отчислениями во внебюджетные фонды за сотрудников — 7,6% вместо 30%. Это даст дополнительные возможности для развития кадров предприятия. «Существенными являются послабления в налоге на прибыль. Кроме того, в ТОР действует особый таможенный режим, мы можем закупать, завозить и растомаживать оборудование по этим правилам, что выгодно нам и предприятиям, которые также будут работать на площадках ТОР, а их скоро будет немало»,— уверен господин Пиляев.

Новоуральск получил статус ТОР в феврале 2019 года. Общая площадь территории — 654,24 га. В мининвесте сообщили, что сегодня в списке потенциальных резидентов площадки еще около 25 компаний.