09 августа, пятница
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Ижевск. Удмуртия

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Жителя Ижевска подозревают в краже 1,68 тысяч литров дизельного топлива

33-летнего неработающего, ранее судимого ижевчанина подозревают в сливе 1,68 тыс. литров дизельного топлива с большегрузных автомобилей. Ущерб составил 80 тыс. руб., сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

По версии следствия, в ночное время мужчина подъезжал к торговым базам, на которых стояли грузовики. Он откручивал крышки бензобаков и переливал в канистры дизельное топливо, которое затем продавал. Личность подозреваемого полицейские установили при помощи записи с камер наблюдения.

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