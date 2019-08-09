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На развязке КАД с Гостилицким шоссе закроют съезды

На развязке петербургской кольцевой автодороги с Гостилицким шоссе для проезда транспорта закроют два съезда.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад»,ограничения касаются периода с 9 по 14 августа. В эти дни будут закрыты съезд по направлению из Петергофа c Гостилицкого шоссе на внутреннее кольцо КАД и заезд по направлению из деревни Гостилицы на внешнее кольцо КАД.

На съездах будут производиться работы по ремонту асфальтового покрытия. Подрядчик — ООО СПК «Зеленый город».

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