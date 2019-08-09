Обвиняемым в попытке свержения правительства ростовчанам продлили арест на три месяца

Ростовский областной суд продлил срок содержания под стражей Яну Сидорову и Владиславу Мордасову до 16 ноября 2019 года, сообщили в пресс-службе суда.

Молодых людей задержали 5 ноября 2017 года. Сидоров и Мордасов вышли на площадь перед зданием правительства Ростовской области с плакатами «Верните землю погорельцам» и «Правительство в отставку». После задержания их привлекли к административной ответственности за несанкционированный митинг, но не отпустили. Через несколько дней стало известно, что против них возбуждено уголовное дело. По версии следствия, молодые люди с помощью чата в Telegram пытались организовать массовые беспорядки для свержения власти. Ряд правозащитных организаций признали Владислава Мордасова и Яна Сидорова политзаключенными.

Дарья Голякова