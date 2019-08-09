На повышение квалификации учителей русского языка на Кубани будет выделяться по 25 млн рублей в год

Краснодарский край вошел список из 11 регионов России, где на повышение квалификации учителей русского языка и литературы будет выделяться федеральное финансирование. Как сообщили в краевой администрации, с 2020 по 2025 годы на данные цели будет направлено по 25 млн руб. в год.

Уточняется, что Кубань в третий становится одним из победителей соответствующего конкурса, проводимого Министерством просвещения России. В 2016-2018 годах обучение прошли более 16 тыс. кубанских учителей русского языка и литературы, а также начальных классов и библиотекарей школ, сообщили в региональном минобре.

Василий Хитрых