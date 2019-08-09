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Уфимские городские электрические сети ООО «Башкирэнерго» облагораживают облик промышленной части г. Уфы

Укладка тротуарной плитки

Укладка тротуарной плитки

Уфимские городские электрические сети ООО «Башкирэнерго» завершают капремонт наружной отопительной системы комплекса административных и производственных зданий предприятия в г. Уфе. Отопительная система была введена в работу в начале 1990-х годов и за 30 лет эксплуатации порядком обветшала - во время очередных гидравлических испытаний были обнаружены утечки. Руководство предприятия приняло решение о полной замене наружных труб отопления, запитанных от тепломагистрали ООО «БашРТС».


На сегодняшний день силами работников цеха централизованного ремонта ПО «УГЭС» заменены 100 м труб диаметром 57 мм, завершаются работы по благоустройству. Вместо асфальтового полотна над теплотрассой сетевики укладывают тротуарную плитку. Следует отметить, что ул. Трамвайная, где расположены Уфимские городские и Центральные электрические сети ООО «Башкирэнерго», расположена в промышленном районе столицы Башкирии и имеет сугубо производственный вид: надземный участок тепломагистрали, бесконечные заборы с колючей проволокой и т.п. С учетом этого руководство ПО «УГЭС» и ПО «ЦЭС» прилагает максимум усилий, чтобы облагородить фасадные элементы административных зданий и внутреннюю территорию предприятий. Чтобы энергетики чувствовали себя комфортно, на внутренней территории предприятий высажены хвойные деревья, поставлены скамьи для обеденного отдыха, разбит компактный пруд с декоративной рыбой. Замена истершейся асфальтовой дорожки на тротуарную плитку сделает вид территории более эстетичной.

Работы по капремонту наружной системы отопления начались 15 июля и будут завершены 13 августа.

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