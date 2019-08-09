Уфимские городские электрические сети ООО «Башкирэнерго» облагораживают облик промышленной части г. Уфы

Укладка тротуарной плитки

Уфимские городские электрические сети ООО «Башкирэнерго» завершают капремонт наружной отопительной системы комплекса административных и производственных зданий предприятия в г. Уфе. Отопительная система была введена в работу в начале 1990-х годов и за 30 лет эксплуатации порядком обветшала - во время очередных гидравлических испытаний были обнаружены утечки. Руководство предприятия приняло решение о полной замене наружных труб отопления, запитанных от тепломагистрали ООО «БашРТС».

На сегодняшний день силами работников цеха централизованного ремонта ПО «УГЭС» заменены 100 м труб диаметром 57 мм, завершаются работы по благоустройству. Вместо асфальтового полотна над теплотрассой сетевики укладывают тротуарную плитку. Следует отметить, что ул. Трамвайная, где расположены Уфимские городские и Центральные электрические сети ООО «Башкирэнерго», расположена в промышленном районе столицы Башкирии и имеет сугубо производственный вид: надземный участок тепломагистрали, бесконечные заборы с колючей проволокой и т.п. С учетом этого руководство ПО «УГЭС» и ПО «ЦЭС» прилагает максимум усилий, чтобы облагородить фасадные элементы административных зданий и внутреннюю территорию предприятий. Чтобы энергетики чувствовали себя комфортно, на внутренней территории предприятий высажены хвойные деревья, поставлены скамьи для обеденного отдыха, разбит компактный пруд с декоративной рыбой. Замена истершейся асфальтовой дорожки на тротуарную плитку сделает вид территории более эстетичной.

Работы по капремонту наружной системы отопления начались 15 июля и будут завершены 13 августа.