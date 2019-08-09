В Сочи завод по производству ПГС сбрасывал в грунт жидкие отходы

Сочинская транспортная прокуратура возбудила административные дела за пользование недрами без лицензии (ч. 1 ст.7.3 КоАП РФ) и несоблюдение экологических требований при обращении с отходами производства и потребления (ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ) в отношении юридического и должностного лица ООО «ИСПЭ-Строй». Проведенная проверка установила, что обществу принадлежит завод по переработке песчано-гравийной смеси, который расположен на участке в полосе отвода железной дороги в Адлерском районе курорта.

Как сообщили в Южной транспортной прокуратуре, работники завода, не имея лицензии на право пользования недрами, эксплуатировали водозаборные скважины для промывки ПГС, а образующиеся жидкие отходы сбрасывали в грунт. Надзорное ведомство также обнаружила на территории предприятия несанкционированные свалки, в том числе отработанных покрышек, древесины, полиэтилена, упаковочного картона, а также использованных масляных фильтров автомобилей.

В итоге ООО «ИСПЭ-Строй» было оштрафовано на 900 тыс. руб., а на должностное лицо был наложен штраф в размере 40 тыс. руб.

По факту незаконного занятия земельного участка в полосе отвода железной дороги в Адлерский районный суд Сочи направлено иск с целью освобождения данной земли. В настоящее время заявление находится на рассмотрении.

Василий Хитрых