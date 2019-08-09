Саратовцы стали потреблять меньше хлеба, больше молока и мяса

В прошлом году жители Саратовской области стали потреблять меньше хлеба и хлебных продуктов (на 7%) и сахара и кондитерских изделий (на 6%) по сравнению с 2017 годом. Такие данные предоставил Саратовстат, проанализировав подборку потребления продуктов в 770 семьях.

Так, употребление кондитерских изделий в прошлом году составило 3 кг на человека в месяц, растительного масла и других жиров – 0,9 кг на человека (меньше на 18%, чем в 2017 году).

Потребление мяса в Саратовской области выросло на 4% в месяц (до 7,9 кг в месяц на человека), молока и молочных продуктов – на 0,5% (до 22,4 кг в месяц на человека), фруктов и ягод – на 3,5% (до 5,9 кг).

Потребление яиц осталось на уровне 2017 года (22 яйца в месяц на человека).

Марина Ковалева