Студии в Ростовской области подорожали на 6,4%

В Ростовской области студии за год подорожали на 6,4%, сообщает пресс-служба «Авито». Средняя стоимость квадратного метра жилья этого типа по итогам второго квартала этого года достигла 57,3 тыс. руб.

Дороже всего продаются студии в Московской области, их средняя стоимость составляет 97,4 тыс. руб. за квадратный метр. Далее идут Крым (91,9 тыс. руб.) и Ленинградская область (87,6 тыс. руб). Самая высокая динамика отмечается в Краснодарском крае, там студии за год подорожали на 21,6% до 62,4 тыс. руб. за квадратный метр.

В целом по России студии подорожали на 15,2%, до 78 тыс. руб. за квадратный метр. Несмотря на рост цен, по оценке экспертов «Авито» студии остаются привлекательной недвижимостью как для проживания, так и для инвестирования.

Дарья Голякова