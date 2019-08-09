Жители Киргизии рассмотрели в аресте клановую борьбу

Премьер-министр России Дмитрий Медведев обсудит с президентом Киргизии ситуацию вокруг бывшего лидера страны Алмазбека Атамбаева. Накануне Медведев прибыл в страну на заседание глав правительств стран ЕАЭС и прокомментировал задержание бывшего президента Киргизии. В целом премье-министр высказался довольно сдержано, но резюмировал: в XXI веке республика «исчерпала лимит на революции». Атамбаева накануне задержали правоохранители по подозрению в нескольких преступлениях. Правда, удалось им это не сразу — почти два дня спецназ штурмовал резиденцию бывшего президента, пока он, наконец, не сдался сам. Сейчас Атамбаев в СИЗО, до 26 августа. “Ъ FM” поговорил с жителями Киргизии и узнал, как они смотрят на события в стране и чего ждут в ближайшем будущем. Подробности — у Владислава Викторова.

Два дня в Бишкеке и его окрестностях не утихали волнения из-за ситуации вокруг бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Спецоперация по его задержанию началась в среду вечером. Силовики попытались проникнуть на территорию резиденции Атамбаева, но встретили жесткий отпор со стороны сторонников бывшего президента. Противостояние завершилось гибелью спецназовца и десятками раненых, но взять Атамбаева силовики сумели лишь в четверг — он сдался сам.

За происходящим наблюдали жители поселка Кой-Таш, в котором находится резиденция политика. Кто-то в страхе скрылся дома, кто-то пытался дать бой спецназу, рассказывает житель Бишкека Жангазы, который видел все своими глазами: «В самом селе Кой-Таш, мы проезжали окрестности, судя по тому, что происходило, местным жителям, конечно, было страшновато, но некоторые выходили и сидели, наблюдали за тем, как полицейская колонна спокойно проходит. Она шла по центральной улице и по смежным улицам пытались напасть сторонники Атамбаева».

Когда первая попытка захватить Атамбаева провалилась, его сторонники объявили, что соберутся в четверг на центральной площади Бишкека. Местные стали готовиться к худшему. Больше всего они опасались повторения революций 2005 и 2010 годов — уж очень похоже развивались события. Хотя когда появились новости о задержании Атамбаева, страхи горожан отступили, рассказывает местный житель Канат.

К приходу сторонников бывшего президента в Бишкек люди подготовились заранее: к вечеру четверга все магазины в городе были закрыты. «Был сокращенный рабочий день, большие гипермаркеты закрылись где-то около 16 часов, остальные тоже ближе к 18 часам начали закрываться. Многие супермаркеты и торговые центры вывозили все ценные вещи на склады, чтобы ничего там не оставалось. Большое успокоение для людей, что нет прямого столкновения, либо противостояния на данный момент»,— пояснил Канат.

Пессимизма горожанам добавляло и то, что никто из них не располагал достоверной информацией. Во всех местных СМИ давали абсолютно разную картину событий, рассказал житель Бишкека Алмаз. Кто-то даже начал задумываться о том, чтобы уехать из страны. «Среди знакомых моих есть мнение, что дело скорее в клановой борьбе, нежели в том, что экс-президент действительно был виноват в каких-то уголовных преступлениях.

Почти никто из моих знакомых и близких не собирается кого бы то ни было поддерживать. Хочется просто, чтобы была стабильность.

Из-за того, что непонятно, что происходит, возникает страх у многих людей, возникают такие мысли: может быть, лучше где-нибудь переждать. Но сейчас события напряженные»,— заявил Алмаз.

Вечером в четверг в Бишкек прибыл Дмитрий Медведев. Сразу после приезда премьер сделал несколько заявлений, в основном стандартных — про внутреннее дело Киргизии и верховенство закона. Самой яркой была его фраза, что страна исчерпала лимит на революции в XXI веке.

Эти заявления показывают все отношение Москвы к происходящему — похоже, что вся эта история вскоре должна сойти на нет, говорит директор Центра исследований проблем Центральной Азии и Афганистана МГИМО Андрей Казанцев: «Еще во время президентских выборов 2017 года Москва четко дала понять, что она не особо поддерживает Атамбаева. Главное для Москвы — общие стратегические параметры. Недавно Атамбаев ездил в Россию, тоже пытался искать какую-то поддержку и явно ее не получил.

Он сам себя подставил, ему теперь могут просто припаять вооруженное сопротивление. Теперь он оказался в ситуации, когда киргизская элита может сама решать, что с ним делать».

Однако, судя по словам местных жителей, сами они не уверены, что все закончится так быстро. В четверг вечером они говорили, что задержание Алмазбека Атамбаева возможно и принесет спокойствие на одну ночь. А вот что будет в пятницу, никто даже не захотел предположить.

Вечером в четверг милиция Киргизии заявила, что разогнала митинг сторонников Алмазбека Атамбаева в Бишкеке. Для этого они использовали светошумовые гранаты. По данным СМИ, в акции приняли участие порядка 800 человек.