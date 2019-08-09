На Кубани с начала года семь человек заболели лихорадкой Западного Нила

Медики зафиксировали в Краснодарском крае семь случаев заболевания лихорадкой Западного Нила, сообщило региональное управление Роспотребнадзора. Лихорадка Западного Нила – опасная инфекция, протекающая у человека в виде острого лихорадочного заболевания с симптомами общей интоксикации, в тяжелых случаях - с поражением центральной нервной системы.

Носителями вируса лихорадки Западного Нила (ЛЗН) в природе являются птицы, в том числе водные виды (бакланы, лысухи, цапли, чайки). Человеку вирус ЛЗН может передаваться через укус зараженным комаром или клещом, сообщили в Роспотребнадзоре.

Анна Перова, Краснодар