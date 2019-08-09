В Саратове директор специализирующейся на дератизации организации осужден за взятку сотруднице Роспотребнадзора

Директор организации, который обвинялся в даче взятки сотруднице управления Роспотребнадзора по Саратовской области (ч. 3 ст. 291 УК РФ), оштрафован на 300 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

Установлено, что в период с 2015 года по апрель 2018 года директор общества, специализирующегося на проведении работ по дератизации и дезинсекции объектов, передал заместителю начальника центрального территориального отдела управления Роспортебнадзора 65 тыс. руб. за способствование заключению учреждениями образования Саратовского района договоров на проведение указанных работ с представляемой им компанией. Размер вознаграждение рассчитывался в процентном соотношении от стоимости договора.

Обвиняемый полностью признала вину в инкриминируемом ему деянии.

Марина Ковалева