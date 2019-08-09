Активиста Дмитрия Гусева арестовали на 10 суток

Петербургский активист Дмитрий Гусев, который на митинге «Петербург за Москву» 3 августа выкрикнул нецензурное выражение в адрес человека по фамилии Путин, получил десять суток ареста. Калининский районный суд назначил за это наказание по статье о мелком хулиганстве.

Активиста изначально задержали на площади Ленина во время митинга, после объяснения с полицией он был отпущен. 6 августа с места жительства Дмитрия Гусева забрали в 21-е отделение полиции, сообщив, что на него написано заявление.

Как рассказал активист корреспонденту “Ъ-СПб”, в своей речи он имел ввиду не президента России Владимира Путина, а бизнесмена Игоря Путина.

Олег Дилимбетов