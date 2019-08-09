На Ставрополье главбуха медучреждения обвиняют в растрате

В Буденновском районе Ставропольского края главного бухгалтера одного из медицинских учреждений подозревают в девяти эпизодах мошенничества мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и растраты (ч.3 ст.160 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Полицейские установили, что главный бухгалтер оформляла фиктивные договоры на ремонт компьютеров учреждения и установку программного обеспечения. На основании поддельных документов из бюджета организации было выделено 165 тыс. руб., которые бухгалтер присвоила.

Подозреваемая также печатала фиктивные договоры на ремонт автотранспорта, установки и обслуживания кондиционеров. Так ей удалось присвоить 90 тыс. руб. Кроме того, бухгалтера подозревают в начислении себе премии на основании подложных документов. Таким образом женщина заработала еще 600 тыс. руб.

Уголовные дела против подозреваемой соединили в одно производство. Ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Дарья Голякова