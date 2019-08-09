В Ижевске директора фирмы осудили за хищение 733,9 тысяч рублей из полученной субсидии

Октябрьский райсуд вынес приговор директору одной из фирм Ижевска за хищение 733,9 тыс. руб. из полученной субсидии, направленной на оснащение рабочих мест инвалидов. Осужденному назначили штраф в размере 350 тыс. руб., он полностью возместил причиненный ущерб и признал вину. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Установлено, что в сентябре 2015 года, директор фирмы, занимающейся производством пластмассовых изделий для упаковывания товаров, подал в Центр занятости Ижевска заявление о предоставлении субсидии для оборудования 96 рабочих мест для инвалидов. При это он предоставил заведомо ложные сведения о его намерении приобрести стулья, упаковочные столы и транспортные коробки, необходимые для оснащения обозначенных мест. Деньги из полученной субсидии он присвоил себе. Затем, используя поддельное платежное поручение, он легализовал похищенную сумму, переведя ее на расчетный счет сторонней организации, не имеющей с ним никаких договорных отношений.