Жителя Кунгура осудили за вандализм на кладбище

В Кунгуре суд признал 18-летнего местного жителя виновным в умышленном повреждении надмогильных сооружений. Об этом сообщает «Искра».

По данным источника, в ноябре 2018 года в полицию поступило несколько сообщений о повреждении надгробных памятников и крестов на могилах их родственников, расположенных на городском кладбище. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что к преступлению причастны юноша и его малолетний друг, которые повредили 37 надмогильных сооружений. Общий материальный ущерб составил 70 тыс. руб.

Обвинение в совершении преступления предъявлено только 18-летнему местному жителю, так как его подельник не достиг возраста уголовной ответственности. Суд назначил виновному наказание в виде 150 часов обязательных работ. Кроме того, он должен возместить причиненный материальный ущерб.