Смольный разорвал контракты с 16 подрядными организациями

В текущем году власти Петербурга разорвали контракты с 16 подрядными организациями, которые сорвали строки строительства социальных объектов. Об этом заявил врио губернатора города Александр Беглов. По его словам, эти компании ожидают не только штрафные санкции, но и занесение в реестр недобросовестных подрядных организаций.

В ходе осмотра недостроенной поликлиники в переулке Щуппа в Красном селе врио губернатора добавил, что контракт с компанией «Капитал стройиндустрия» расторгнут, а для достройки объекта требуется не менее девяти месяцев.

Господин Беглов поручил завершить строительство всех объектов бывшего подрядчика – поликлиники, школы и дома культуры в будущем году.