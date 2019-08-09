В Краснодарском крае зафиксировали случаи лихорадки Западного Нила

В 2019 года на территории Кубани было зафиксировано семь случаев заболевания лихорадкой Западного Нила. Два из них обнаружены у людей, приезжих из других регионов России, сообщили в краевом Роспотребнадзоре.

Сообщается, что лихорадка Западного Нила (ЛЗН) протекает у человека в виде острой лихорадки с симптомами общей интоксикации. В тяжелых случаях возможно поражение центральной нервной системы. Возбудителем инфекции является вирус Западного Нила (ВЗН), который относится к семейству Flaviviridae. В России ареал ВЗН охватывает территории юга ее европейской части, а также регионы Сибири и Дальнего Востока.

Основными распространителями вируса являются птицы и млекопитающие. Основным переносчиком ВЗН на территории Краснодарского края являются комары родов Aёdes, Anopheles, Culex.

«Человеку вирус Западногго Нила может передаваться во время укуса зараженными членистоногими. Сам человек не представляет опасности для окружающих в связи с невысоким уровнем возбудителя, не достаточным для заражения комаров», - рассказали в Управлении Роспотребназора по Краснодарскому краю.

Основой профилактических мероприятий в борьбе с ЛЗН остается комплекс методов и средств дезинсекции и индивидуальной защиты.

Василий Хитрых