Двигатель ПД-14 пойдет в серию в 2020 году

Серийное производство двигателей ПД-14 для самолета МС-21 начнется в 2020 году. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управляющего директора АО «ОДК — Пермские моторы» Сергея Попова.

«Серийное производство мы должны начать в следующем году, а выпустить изделие — в 2020–2021 году. Это будет первый серийный двигатель»,— заявил господин Попов.

Разработка двигателя ПД-14 осуществлялась в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие авиационной промышленности на 2013–2025 годы». Проект инициирован ОДК в целях обеспечения альтернативных поставок авиационных двигателей для перспективных российских среднемагистральных самолетов. Головной исполнитель по программе ПД-14 — АО «ОДК», головной разработчик — пермское АО «ОДК-Авиадвигатель», головной изготовитель — АО «ОДК — Пермские моторы» (оба предприятия входят в ОДК).

В декабре 2018 года Объединенной двигателестроительной корпорации вручен сертификат типа Росавиации на гражданский авиационный двигатель нового поколения ПД-14, созданный ОДК для российского авиалайнера МС-21.

Сейчас МС-21 проходит испытания с американскими PW-1400G. Первые серийные самолеты будут оснащены этими двигателями. В июне министр промышленности Денис Мантуров сообщил, что летные испытания МС-21 с ПД-14 начнутся в начале 2020 года.