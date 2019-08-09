В ДТП под Кушвой пострадали три человека

В районе Кушвы (Свердловская область) столкнулись Hyundai Accent и ВАЗ-2121 «Нива». В результате аварии пострадали три человека, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

По данным инспекции, авария произошла 8 августа около 16:00. 53-летний водитель Hyundai двигался со стороны автодороги Екатеринбург—Серов и, не справившись с управлением, столкнулся с «Нивой», которая ехала ему навстречу. В момент столкновения на переднем сидении «Нивы» сидел пассажир. Водитель Hyundai ехал один.

«В результате ДТП в приемное отделение городской больницы Кушвы бригадой скорой медицинской помощи с травмами различной степени тяжести доставлены три человека»,— рассказали в управлении. Уточняется, что все участники аварии были пристегнуты ремнями безопасности. Обстоятельства произошедшего выясняются.

С начала 2019 года не территории Свердловской области произошло более 1,3 тыс. аварий, связанных с нарушением ПДД. Погибли 164 человека, более 1,8 тыс. человек получили травмы.