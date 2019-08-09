В Прикамье разработают интерактивную карту распространения борщевика

Для определения новых мест роста борщевика в Пермском крае создадут интерактивную карту. Для всех территорий региона она станет площадкой для обмена информацией: каждый муниципалитет будет вносить точные и подробные сведения о произрастании борщевика на своей территории. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Карту разместят на сайте «Управляем вместе» и будут регулярно обновлять, указывая в том числе, какие площади покрыты борщевиком, к какому типу земель относятся указанные локации (земли сельхозназначения, земли населенных пунктов) и сроки устранения сорного растения.

Базой для составления интерактивной карты станет собранная министерством сельского хозяйства и продовольствия Пермского края информация о площади произрастания борщевика Сосновского. Ведомство актуализировало данные по территориям, где растет сорняк. На 8 августа 2019 года в Прикамье засорены борщевиком 49,6 тыс. га (прежний показатель был зафиксирован на уровне 35,5 тыс. га). При этом наиболее широкое распространение борщевик получил в Нытвенском районе: этим растением покрыто примерно 15,4 тыс. га территории. В Чернушинском районе борщевик занял около 10,4 тыс. га, в Куединском — 3,3 тыс. га, Александровском — 3 тыс. га, Добрянском — 2,2 тыс. га, Октябрьском — 1,9 тыс. га, Оханском и Осинском — по 1,8 тыс. га.

Как сообщал “Ъ-Прикамье”, в середине июля меры по борьбе с борщевиком рассматривались на заседании правительства Пермского края. По данным чиновников, площадь территорий региона, засоренных этим растением, превышает 35,5 тыс. га.

По словам главы Прикамья Максима Решетникова, необходимо разработать систему мониторинга, которая будет выявлять заброшенные участки с растущим борщевиком. Далее нужно определить ответственного за землю. Наконец, в зависимости от того, чья земля — в частной собственности или государственная,— определить, какие органы контролируют борьбу с сорным растением. Там, где границ нет, ответственность за этот участок должен нести муниципалитет, отметил губернатор.