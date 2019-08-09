«Звезда» вновь не смогла победить

В матче 4-го тура Олимп-первенства ПФЛ пермская «Звезда» встречалась в Димитровграде с местной «Ладой». Соперники занимали соседние места в турнирной таблице — 9-е и 10-е. У димитровградского клуба было в активе одно очко, у пермского — два. «Лада» открыла счет на первой минуте. Этот гол оказался единственным в матче. Окончательный счет поединка — 1:0. На матче присутствовало 1100 зрителей.

«Звезда» по прежнему не может одержать победу в регулярном чемпионате ПФЛ. Сейчас пермская команда занимает 10-е место среди 12 коллективов.

Следующие две игры «Звезда» проведет дома. 16 августа пермяки примут «Носту», 23 августа — «Уфу-2».