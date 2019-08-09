С физкультурой подружись – веселее станет жизнь

Завтра в России отмечается День физкультурника. Праздновать его будут и на Магнитогорском металлургическом комбинате, где традиционно уделяется большое внимание развитию спорта и физической культуры, пропаганде здорового образа жизни.



Формирование у работников потребности в регулярных занятиях спортом является одним из приоритетов социальной деятельности ММК. Реализацию социального заказа ПАО «ММК» по развитию массовой физической культуры и спорта, формированию здорового образа жизни среди работников и членов их семей осуществляет созданное комбинатом частное учреждение дополнительного образования «Спортивный клуб «Металлург-Магнитогорск», обладающее развитой инфраструктурой спортивных объектов и сооружений. В 2018 году в рамках программы «Здоровый образ жизни» на площадках спортклуба организованы 30 спортивных праздников. Свыше 3,3 тысяч человек участвовали в десяти видах зимней и девяти видах спорта летней Спартакиады. На спорт и реализацию программы «ЗОЖ», включая содержание спортивного клуба «Металлург-Магнитогорск» и проведение спортивно-массовой работы, в 2018 году ПАО «ММК» было направлено 115,5 млн рублей. В целом по Группе ММК затраты на эти цели составили около 130 млн рублей.

Спортивный клуб «Металлург-Магнитогорск» - некоммерческое учреждение, один из крупнейших спортивных клубов в стране. На постоянной основе спортом здесь занимается около 15 тысяч человек. Главная цель спортклуба - привлечение граждан всех возрастов к занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни, организация их досуга. В распоряжении клуба имеются современные спортивные сооружения, в том числе легкоатлетический манеж со скалодромом, спортивный зал для настольного тенниса, стрелковый тир с мультимедийным оборудованием, спортивный зал с песочным покрытием, водно-гребная база, площадки для пляжного футбола и волейбола, мини-гольфа, полигон для пейнтбола, горнолыжный учебный склон, лыжная трасса, автодром и картинг-центр. На базе спортклуба создан центр тестирования ГТО, имеющий право принимать нормативы всех возрастов по всем видам спорта, представленным во всероссийском физкультурном спортивном комплекса «Готов к труду и обороне».

На втором Всероссийском фестивале комплекса «Готов к труду и обороне» среди трудовых коллективов, проходившем в апреле нынешнего года в Сочи в рамках Недели охраны труда команда Магнитогорского металлургического комбината стала бронзовым призером соревнований, в которых участвовали 20 сильнейших команд трудовых коллективов, прошедших этапы отбора на зональных соревнованиях. Среди них – «Сбербанк», «Российские железные дороги», «Роснефть» и другие. Магнитогорцы сумели занять призовое третье место, уступив лишь госкорпорации «Росатом» и ПАО «Роснефть».

А на недавнем зональном этапе летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», прошедшем в июле в Верхнеуральске, команда Магнитогорска, состоящая из участников всероссийского Фестиваля ГТО из команды ПАО «ММК» и воспитанников спортивных школ клуба, заняла первое место.

День физкультурника празднуют в нашей стране с конца 30-х годов. На основании Указа Президиума Верховного Совета СССР № 3018-Х «О праздничных и памятных днях» от 1 октября 1980 года День физкультурника отмечается во вторую субботу августа. Это праздник для всех тех, чья жизнь связана с физической активностью, спортом и здоровым образом жизни. Своим профессиональным праздником его считают тренеры, учителя физкультуры, спортсмены и простые любители физкультуры. Вчера в парке отдыха «Лукоморье» спортивного клуба «Металлург-Магнитогорск» состоялось торжественное сменно-встречное собрание для работников спортклуба ко Дню физкультурника. На собрании прошло вручение лучшим работникам грамот администрации Магнитогорска, городского Собрания депутатов и Законодательного собрания Челябинской области.