«Ангиолайн» запустит новое производство под Новосибирском в сентябре

Производитель медизделий для сердечно-сосудистой хирургии «Ангиолайн» планирует ввести новое производство на территории Биотехнопарка в сентябре 2019 года. Об этом “Ъ-Сибирь” сообщили в министерстве промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.

Глава министерства Андрей Гончаров сказал журналистам в минувший четверг, что объем инвестиций в проект составляет около 500 млн руб. «В этом году, думаю, увидим новую площадку, которую предприятие осваивает»,— отметил чиновник.

Как сообщалось ранее, «Ангиолайн» реализует проект на территории Биотехнопарка под Новосибирском с 2017 года. Он предусматривает строительство собственного корпуса общей площадью 8 тыс. кв. м. В нем компания займется выпуском эндоваскулярных медицинских инструментов для высокотехнологических операций на сердце, головном мозге и пр.

До этого «Ангиолайн» размещал свои производственные мощности на территории Технопарка Академгородка. Как писал “Ъ-Сибирь”, окупаемость проекта ранее оценивалась в 3-5 лет, а его реализация позволит увеличить производственные мощности в четыре раза.

Оксана Павлова, Илья Галагуз