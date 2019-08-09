СМИ: в управлении МВД по Красноярскому краю прошли обыски

Сотрудники ФСБ провели обыски в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Красноярскому краю, сообщает источник «Интерфакса». По его словам, следственные действия ведутся в рамках уголовного дела о мошенничестве и взятках. Фигурантом дела стал замначальника отдела Евгений Мотин, он задержан, передает «ТВК Красноярск».

Как уточнил источник ТАСС, обыски проводились ФСБ совместно с сотрудниками управления собственной безопасности регионального МВД. «Это обычная плановая чистка в отношении недобросовестных сотрудников»,— добавил собеседник агентства.

В МВД и ФСБ пока никак не прокомментировали информацию об обысках.