Минкомсвязь ввела мораторий на повышение тарифов на мобильную связь в Крыму

Минкомсвязь установила мораторий на повышение тарифов на сотовую связь в Крыму и Севастополе. Операторы не будут менять тарифы, пока не решат технические вопросы обеспечения этих регионов бесперебойной связью в роуминге. Соответствующее решение принято по итогам совещания у замглавы Минкомсвязи Олега Иванова.

«Ранее жители Крыма и Севастополя, пользующиеся услугами федеральных операторов, получали уведомления об изменении тарификации. По итогам совещания в Минкомсвязи России принято решение по детальной проработке любых изменений тарифов для крымчан»,— говорится в пресс-релизе ведомства.

Как рассказали ТАСС в министерстве, операторы, которые планировали повысить тарифы, не станут этого делать. «Решение было принято в связи с многочисленными обращениями граждан о повышении тарифов»,— добавили в пресс-службе Минкомсвязи.

В конце декабря 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал закон об отмене национального роуминга в стране. Позднее было решено отменить роуминг и в Крыму. С 1 июня 2019-го операторы не могут взимать дополнительную плату за предоставление услуг связи абоненту за пределами его «родного» региона.

Почему региональные операторы против отмены роуминга, читайте в публикации “Ъ” «Расплата за входящие».