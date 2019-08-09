Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство вопреки запрету

Украина разрешила российскому лайнеру авиакомпании «Глобус» осуществить полет над территорией страны. Boeing-738 следовал из Италии в Москву и был вынужден скорректировать маршрут из-за неблагоприятных погодных условий. Напомним, с 2015 года Украина запретила российским авиакомпаниям использование своего воздушного пространства.

В госпредприятии по обслуживанию воздушного движения Украины («Украэрорух») пояснили, что при выдаче разрешения на полет руководствовались не только украинским законодательством, но и стандартами Международной организации гражданской авиации (ICAO). Также отмечается, что, согласно решению украинской Госавиаслужбы, самолетам (в том числе российским) разрешается войти в воздушное пространство Украины во избежание аварийных ситуаций при обходе «опасных метеоявлений».

«7 августа 2019 пилот воздушного судна российской авиакомпании "Глобус" Boeing-738 REG-VQBMG, выполняя рейс GLP636 из г. Бари (Италия) в г. Москва (РФ), в связи с обходом грозовой активности получил разрешение на использование воздушного пространства Украины от "Украэроцентра" в зоне ответственности Львовского районного диспетчерского центра»,— говорится в сообщении «Украэроруха» в Facebook. Российский лайнер пробыл в украинском воздушном пространстве 26 минут.

Об отношениях России и Украины читайте в интервью будущего спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова “Ъ”.