Об одном и том же

Разница в подаче одних и тех же исторических фактов очевидна при сопоставлении российских и белорусских учебников.

Борьба с Великим Княжеством Московским

«История Беларуси XVI–XVIII века» Учебное пособие для 7 класса учреждений общего среднего образования с русским языком обучения под редакцией к.и.н. доцента В.А. Воронина, к.и.н. доцента А.А. Скепьян

В конце XV в. начали обостряться отношения между Великим Княжеством Литовским и Великим Княжеством Московским. Казимир Ягайлович уделял мало внимания делам на Востоке. Тем временем Великое Княжество Московское усилилось и превратилось в могущественную державу. Великий? князь Московский Иван III заявил свои права на наследство Древней Руси. Он провозгласил себя государем всея Руси. С этого времени Великое Княжество Московское принято называть также Русским государством. Намерение Ивана III объединить под своей властью всю Русь непосредственно угрожало Великому Княжеству Литовскому.

В конце XV — первой половине XVI в. между двумя соседними государствами произошло несколько войн. Они сильно изменили политическую карту Восточной Европы в пользу Москвы. Самой неудачной для Великого Княжества Литовского стала война 1500–1503 гг., в результате которой оно утратило огромные территории на востоке, в том числе район Гомеля. Одним из главных событий войны 1512–1522 гг. стала битва под Оршей, которая состоялась 8 сентября 1514 г. Тогда войско ВКЛ, усиленное польскими отрядами, разгромило гораздо бoльшую армию московских воевод. Большая заслуга в одержанной победе принадлежала выдающемуся полководцу князю К. Острожскому.

Оршанская битва относится к числу ста самых значительных сражений европейской истории. В ней с обеих сторон участвовало несколько десятков тысяч человек. В этой битве войско ВКЛ одержало самую крупную свою победу в борьбе с Русским государством. Битва под Оршей стала громким военным успехом Великого Княжества Литовского. Но она не принесла ему победы в войне, которая длилась еще восемь лет. Незадолго до Оршанской битвы ВКЛ потеряло крупный город Смоленск, перешедший под власть Москвы. Война 1534–1537 гг. была единственной начатой по инициативе Великого Княжества Литовского. Ни одна из сторон не одержала в ней решающей победы, но ВКЛ удалось вернуть Гомель.

«Учебник по истории России. 7 класс» (Арсентьев Н.М.)

К 1503 г. Иван III добился выдающихся успехов. После присоединения Ярославля, Ростова, Новгородской земли и Тверского княжества великий князь московский принял титул государя всея Руси. Принятие данного титула ставило Ивана III в один ряд с европейскими монархами, а также показывало, что московский государь претендует на все земли, которые некогда входили в Древнерусское государство.

В результате двух войн с Великим княжеством Литовским в конце XV в. к Москве отошли земли в верховьях Оки (владения князей Одоевских, Воротынских, Белёвских), города Вязьма, Чернигов, Рыльск, Брянск, Стародуб, Торопец, Путивль, Новгород-Северский и др. <...>

Иван III скончался в октябре 1505 г. На престол взошел Василий III (1505–1533). <...> Василию III предстояло завершить начатое отцом дело собирания земель вокруг Москвы. В Пскове уже давно находились князья «из руки» московского государя. Однако Псковская земля сохраняла признаки самоуправления: имела свои органы власти и заключала договоры с соседями — Ливонским орденом и Дерптским епископством. В 1509 г. разгорелся конфликт между псковичами и наместником московского государя князем Иваном Репнёй-Оболенским. Воспользовавшись данной ситуацией, Василий III повелел псковским посадникам и купеческим старостам прибыть в Москву. В январе 1510 г. они явились ко двору московского государя, где по приказу Василия III были арестованы. <...> Прибывший в город Василий III приказал выслать в московские земли 300 семейств псковских бояр, купцов и землевладельцев. Их земли и дворы были отданы новым помещикам, купцам из других городов и «пищальникам» из Новгорода. Так Псковская земля потеряла остатки самостоятельности и присоединилась к Москве.

После трех походов на Литву в 1514 г. войско Василия III заставило сдаться Смоленск — город стал главными воротами Российского государства и крепостью на западной границе.

Интервенция в Россию (Смутное время)

«История Беларуси XVI–XVIII века»

Смерть последнего царя из династии Рюриковичей привела к борьбе за власть между боярами. Воспользоваться сложной ситуацией восточного соседа стремились и политические силы Речи Посполитой. Они использовали слухи о чудесном спасении царевича Дмитрия. В ВКЛ появился человек, возможно, местный шляхтич, который вошел в историю под именем Лжедмитрия І. Сначала его поддержали некоторые магнаты. Он пообещал им за помощь вернуть ВКЛ Смоленщину, шляхте пожаловать новые земли, распространить католическую веру. В 1604 г. самозванец во главе наемного войска и казаков выступил в поход на Москву. Следующим летом он был возведен на царский престол.

Московские бояре, недовольные политикой и поведением нового царя, организовали против него заговор. Во время восстания в 1606 г. он был убит. В России начался очередной этап борьбы за власть.

В 1609 г. король Сигизмунд III Ваза без согласия вального сейма начал войну против Российского государства и осадил Смоленск. В 1610 г. часть московских бояр решили пойти на переговоры с королем. Бояре пригласили на царство его сына, королевича Владислава. Войска Речи Посполитой смогли занять значительную часть Российского государства и вошли в Москву. Однако силы народного ополчения освободили от шляхетских войск Москву и ее окрестности.

Постепенно войска Речи Посполитой были отброшены к Смоленску. Но военные действия не прекратились. В 1618 г. шляхетские полки вместе с казаками смогли снова дойти до Москвы, но штурм города оказался неудачным. Лишить трона Михаила Федоровича Романова, которого избрал царем Земский собор, не получилось. Согласно Деулинскому перемирию 1618 г. королевич Владислав Ваза сохранил титул царя, к ВКЛ вернулись смоленские земли (кроме Вязьмы). Черниговские и новгород-северские земли отошли к Польше. В результате Речь Посполитая достигла наибольших размеров за все время своего существования.

«Учебник по истории России. 7 класс»

В 1601 г. в Речи Посполитой объявился «чудом спасшийся» царевич Дмитрий. Это был беглый монах Григорий Отрепьев. Он тайно принял католичество и поклялся папе римскому ввести его в России. Он обещал передать Смоленск и Северскую землю польскому королю, а Новгород, Псков и миллион золотом — дочери польского магната Ю. Мнишека Марине, на которой собирался жениться <...> В 1604 г. Лжедмитрий со своим войском перешел российскую границу <...> В разгар борьбы с Лжедмитрием в апреле 1605 г. неожиданно умер царь Борис Годунов. На престол был возведен его 16-летний сын Федор <...> Русская армия, действовавшая против самозванца, вместе со своими воеводами вскоре после кончины Бориса Годунова перешла на сторону «природного царевича Дмитрия» <...> В июне 1605 г. войско самозванца беспрепятственно вступило в Москву. Вскоре под ликующие крики толпы Лжедмитрий I был провозглашен царем <...>

Чашу народного терпения переполнила свадьба Лжедмитрия с Мариной Мнишек, на которую съехалось около двух тысяч поляков. Бракосочетание проходило с нарушениями принятых на Руси православных обычаев. Приглашенные на свадьбу поляки вели себя вызывающе: входили в церковь, не снимая головных уборов, громко смеялись и разговаривали, избивали и грабили жителей <...> боярская верхушка организовала заговор. В ночь на 17 мая 1606 г., подняв набатным звоном москвичей, бояре-заговорщики ворвались в Кремль, схватили Лжедмитрия и убили его. Труп самозванца был выставлен на Красной площади на поругание. Через трое суток его сожгли, пеплом зарядили пушку и выстрелили в сторону Речи Посполитой — страны, откуда он пришел. <...>

Летом 1607 г. объявился новый самозванец. Его отыскал в Могилеве казачий атаман Иван Заруцкий. Низкорослый бродячий учитель напоминал фигурой убитого в Москве самозванца. Он был переправлен в Россию, где остатки войск Болотникова признали его своим государем <...>

В сентябре 1609 г. Речь Посполитая объявила войну России. Польско-литовское войско осадило Смоленск <...> В июне 1610 г. по приказу короля Сигизмунда III часть польского войска под командованием С. Жолкевского двинулась из-под Смоленска на Москву. В бою под селом Клушином, близ Можайска, русское войско во главе с бездарным Дмитрием Шуйским потерпело жестокое поражение. Путь к Москве для польских войск был открыт.

Бедственным положением России воспользовались и шведы. Часть шведских наемных войск после клушинского поражения ушла на север. В 1611 г. шведские отряды во главе с Якобом Делагарди захватили Новгород и все русское побережье Финского залива, силой добиваясь признания шведского принца Карла Филиппа русским царем <...>. Шведские войска к весне 1612 г. захватили Гдов, Порхов, Старую Руссу, Ладогу, Тихвин и др.