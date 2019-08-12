Некомфортные ощущения

Большинство россиян экономическое положение не радует. И так уже не первый год
Как бы вы охарактеризовали текущую экономическую ситуацию в стране? (%)
2015 2016 2017 2019
Страна в экономическом кризисе 53% 71% 40% 51%
Есть проблемы экономического характера 39% 23% 46% 38%
У нас все хорошо, никаких проблем нет 3% 2% 7% 5%
Затрудняюсь ответить 5% 4% 7% 6%
Скажите, пожалуйста, в чем лично для вас выражается кризис? (возможно несколько вариантов ответов)
Рост цен на большинство товаров и услуг 79%
Сокращение зарплат 42%
Девальвация рубля 33%
Сокращения на предприятиях, рост безработицы 32%
Напряженная международная обстановка 22%
Трудности с выплатой кредитов 12%
Введение Россией ответных санкций в отношении западных стран 9%
Источник: Ромир
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