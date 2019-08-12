Некомфортные ощущения

Большинство россиян экономическое положение не радует. И так уже не первый год

Как бы вы охарактеризовали текущую экономическую ситуацию в стране? (%)

2015 2016 2017 2019

Страна в экономическом кризисе 53% 71% 40% 51%

Есть проблемы экономического характера 39% 23% 46% 38%

У нас все хорошо, никаких проблем нет 3% 2% 7% 5%

Затрудняюсь ответить 5% 4% 7% 6%

Скажите, пожалуйста, в чем лично для вас выражается кризис? (возможно несколько вариантов ответов)

Рост цен на большинство товаров и услуг 79%

Сокращение зарплат 42%

Девальвация рубля 33%

Сокращения на предприятиях, рост безработицы 32%

Напряженная международная обстановка 22%

Трудности с выплатой кредитов 12%

Введение Россией ответных санкций в отношении западных стран 9%

Источник: Ромир