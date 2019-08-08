Обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Гронский рассказывает о том, что представлено в экспозиции.

Крупнейшая в мире туристическая платформа Trip Advisor включила в свой символический «зал славы» музей компании Piaggio в городе Понтедера. Это крупнейшее в Италии и одно из самых больших собраний мототехники в Европе. Но такого поощрения музей добился благодаря огромному количеству положительных отзывов от его посетителей. Он открылся в 2000 году под крышей бывших складских помещений, изящно отреставрированных. На 5 тыс. кв м можно увидеть 250 исторических автомобилей, мотоциклов, мотороллеров и прочей техники. Как написано в проспекте, экспозиция представляет «более ста лет эмоций, мечтаний и свершений, сопровождавших экономическое и социальное развитие Италии».

Прежде всего, это, конечно же, Vespa — один из самых известных и любимых итальянских брендов. Культовый мотороллер, внешность которого знакома даже тем, кто пользуется исключительно общественным транспортом. Его спроектировали по авиационным принципам, совместив функций и отказавшись от всего лишнего. Он был бешено популярен во всем мире — лицензии на Vespa купили в Англии, в Германии и даже в США. В СССР в 1957 году был выпущен мотороллер «Вятка», по сути, — это копия Vespa. Лицензия нами, разумеется, не приобреталась.

Грузовые мототележки марки Ape у нас известны меньше, но ими до сих пор пользуется вся Италия. Отдельная история — мотогонки. Всего итальянские мотоциклы завоевали за 100 лет 104 мировых титула. В экспозиции можно увидеть двухколесную технику Gilera — марка была основана в 1909 году. Редкие экземпляры Moto Guzzi, появившейся на свет в 1921-м и, конечно же, спортбайк Aprilla, на котором чемпионом мира стал знаменитый Валентино Росси. А еще самолеты, поезда, лодочные моторы, кабинки для канатных дорог, то есть вся, техника, к проектированию и производству которой была в разные годы причастна компания Piaggio. Словом, будете в Тоскане, заезжайте. Тем более что город Понтедера, в котором находится мотоциклетный музей, находится неподалеку от города Пиза, где тоже есть что посмотреть.