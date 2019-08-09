Подозрения подкрепили обысками

В Фонде борьбы с коррупцией прошли обыски по делу об отмывании 1 млрд руб. Счета организации, а также региональных штабов Алексея Навального арестованы. Следователи пришли в офис ФБК утром 8 августа. Судя по видео, которое распространили в Facebook сотрудники фонда, правоохранители были в масках и темных очках. Также обыски прошли дома у некоторых сотрудников организации. Подробнее о претензиях СК — в справке “Ъ FM”.

По версии следствия, с января 2016-го по декабрь 2018-го сотрудники Фонда борьбы с коррупцией и некие близкие к организации люди получили крупную сумму в рублях и иностранной валюте. Они распределили эти деньги по нескольким банкам, а после перевели их на счета ФБК. В СК уверены, что изначально деньги были получены преступным путем, а эта схема позволила легализовать средства. Ранее следователи заявляли, что речь идет примерно о миллиарде рублей. В рамках расследования судебные приставы арестовали счета ФБК, организации «Защита прав граждан» и более 100 счетов физических и юридических лиц.

В самом ФБК все обвинения отрицают. Начальник штаба Навального Леонид Волков заявил “Ъ FM”, что следователи просто не знают как работает система обналичивания криптовалюты. По его словам, именно в биткойнах поступали пожертвования на президентскую кампанию Навального в прошлом году: «Счета заблокированы. Судя по всему, Следственный комитет просто не понимает, как устроены биткойны, и те операции, которые им кажутся сомнительными, — это всего лишь, конвертация криптовалюты в рубли. Но они сначала придумали обналичку миллиарда, теперь говорят про 75 млн. Да, это примерно соответствует тому объему пожертвований в биткойнах, которые мы получили на президентскую кампанию Навального. На ФБК мы электронные деньги не получаем, ничего незаконного в этих операциях, разумеется, нет.

Но смысл происходящего, безусловно, в том, чтобы нарушить работу фонда и региональной сети штабов.

С заблокированными счетами работать крайне тяжело, потому что фонд — это люди, договоры аренды, зарплата, обязательства перед подрядчиками и так далее. Это довольно большая организация».

Доказать, что перевод биткойнов в рубли — это отмывание денег, будет достаточно сложно, отметил юрист, генеральный директор компании Tokenomica Артем Толкачев. У следователей должны быть неопровержимые доказательства того, что криптовалюту приобрели на преступные доходы: «Основные опасения у регуляторов и правоохранителей, как правило, связаны с попытками использования биткойнов для отмывания денег — средства не имели понятного происхождения. Ты купил криптовалюту, потом завел ее на регулируемую биржу, там официально ее продал и получил денежные средства на банковский счет, допустим, безналом, эта цепочка — классическое отмывание.

Как правило, и регуляторы, и правоохранители довольно серьезно опасаются таких схем, потому что механизмов контроля за ними на глобальном уровне пока нет.

Недавно международная организация по борьбе с отмыванием денежных средств FATF опубликовала доклад, где прописаны меры, которые необходимо предпринять для противодействия. И на саммите G20 в Осаке большинство участников их поддержали».

На криптовалютный счет, который был выделен для президентской кампании Навального, пожертвования приходили в среднем по $50-100. Однако выводились оттуда достаточно крупные суммы и почти всегда на разные адреса. Это могли быть криптобиржи, обменники или личные счета сотрудников ФБК, отмечают аналитики.

Виктория Феофанова