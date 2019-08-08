Утечки в Воронеже устраняют «мобильные бригады»

Фото: пресс-служба РВК

«Росводоканал Воронеж» начал реализацию проекта «Управление мобильными бригадами». Суть его заключается в минимизации временных и трудовых затрат сотрудников производственного блока на работу с заявками по техническому обслуживанию сетей, ликвидации нештатных ситуаций, работам по благоустройству за счет применения средств цифровизации.



«В скором времени прошлое уйдут журналы, аналитика в электронных таблицах, а наши сотрудники получат возможность обмениваются информацией, используя электронные планшеты и гаджеты. Мы уже начали оперировать понятиями жизненный цикл заявки, каталог производственных услуг. Диспетчеры анализируют использование транспорта, который был задействован при работах. Все стадии работ подкрепляются фото-, видео-, аудио данными», - рассказал директор по производству «РВК-Воронеж» Дмитрий Дедов.

В настоящее время создан единый информационный блок, куда вводятся и где хранятся данные, касающиеся деятельности предприятия на конкретных объектах. Сотрудники прошли обучение по работе с приложением.

На первом этапе реализации проекта планшетами оснастили бригады аварийно-восстановительных работ, и теперь при наличии устойчивой мобильной связи в онлайн-режиме у них есть возможность обмена визуальной информацией с диспетчерской службой и руководством водоканала. Это позволяет оперативно контролировать ход работ и принимать необходимые решения, не тратя времени для выезда на объект.

Следует отметить, что сейчас проект усовершенствуется, учитывая запросы времени. Следующим этапом станет разработка функционала для обходчиков сетей в районах города с возможностью внесения данных в базу, чтобы ускорить процесс выявления проблемных участков, открытых колодцев и планирования ремонтных мероприятий.