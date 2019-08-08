Альфа-Банк в Белгороде открыл еще одно отделение

Фото: Альфа-Банк

Альфа-Банк продолжает расширять сеть отделений в регионах России. Новый офис общей площадью 250 квадратных метров, расположенное рядом с Торговым центром «Атлас» на улице Щорса, 8 стал третьим в городе по обслуживанию физических и юридических лиц.

Пространство нового отделения организовано в формате open space с эргономичным зонированием, где расположена комфортная зона ожидания и просторные переговорные комнаты. Для удобства клиентов доступны выход в интернет через wi-fi и зарядные устройства для мобильных устройств. В круглосуточной зоне самообслуживания установлены два банкомата с функцией приема и снятия наличных в разных валютах. Здесь самостоятельно можно совершить все необходимые платежи – перевести средства с карты на карту или на депозит, оплатить мобильную связь, услуги ЖКХ и многое другое.

Новый офис, оформленный в современном стиле, расположен в одном из самых крупных и динамично развивающихся районов города – Харьковская гора. Развивая сеть отделений в Белгороде, мы оцениваем экономическую эффективность, рентабельность, а главное, удобство нового офиса для жителей района. Это позволяет Альфа-Банку соответствовать растущим потребностям наших клиентов, - рассказал Николай Лушницкий, региональный управляющий Альфа-Банка в Белгороде.

В новом отделении доступен широкий спектр банковских услуг для физических лиц. Розничные клиенты смогут оформить вклады, банковские карты и кредиты, получить консультации специалистов по любым финансовым вопросам, подключить мобильное приложение.

Для работы с премиальными клиентами в новом офисе оборудовано пространство из двух переговорных комнат. К их услугам персональное финансовое планирование и широкая линейка инвестиционных продуктов. Держателям премиальных карт Альфа-Банка предоставляется широкие возможности – бесплатное снятие наличных в банкоматах по всему миру, начисление повышенного процента на остаток по счету, льготный курс конвертации. Небанковские сервисы включают в себя доступ в бизнес-залы аэропортов России, консьерж-сервис, страхование с расширенным покрытием и многое другое.

Компаниям и предпринимателям банк предлагает открыть расчетный счет, подключить зарплатный проект, оформить кредит на развитие бизнеса и многое другое. Кроме того, Альфа-Банк предоставляет компаниям и нефинансовые сервисы такие, как юридическая поддержка при открытии бизнеса, сопровождение в сфере бухгалтерского и налогового учета. Клиентские менеджеры помогут подключить мобильное приложение, проконсультируют по программам кредитования, лизинга и банковским гарантиям.

Для физических лиц отделение открыто с понедельника по пятницу с 09:00 до 20:00, а в субботу с 10:00 до 18:00.

Юридические лица могут воспользоваться услугами банка с понедельника по пятницу с 9:30 до 17:30.

